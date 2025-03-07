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Гари Невилл: «МЮ» может добить «Арсенал». Это такой тип матчей, которые «Юнайтед» выигрывает»

Гари Невилл допустил, что «Манчестер Юнайтед» лишит «Арсенал» шансов на титул.

Команды встретятся в 28-м туре АПЛ 9 марта. «Канониры» идут на 2-м месте, «красные дьяволы» – на 14-м.

«МЮ» может добить «Арсенал». Это такой тип матчей, которые «Юнайтед» выигрывает. Это такой тип матчей, в которых «Юнайтед» показывает себя.

16:30, воскресенье, болельщики поднимаются... Как «Арсеналу» забить? Рой, ты и сам знаешь, каково порой бывает на «Олд Траффорд», – сказал экс-защитник «МЮ» в шоу The Overlap.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoОлд Траффорд
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