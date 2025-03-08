Роналду поздравил с 8 марта Джорджину, дочерей, маму и сестер: «Спасибо за вашу силу и любовь. Вы вдохновляете меня каждый день»

Криштиану Роналду поздравил родных женщин с 8 марта.

«Невероятным женщинам в моей жизни – Джио (Джорджина Родригес – Спортс’‘), моим дочерям, моей маме и сестрам — спасибо за вашу силу и любовь.

Вы вдохновляете меня каждый день. С Международным женским днем!» – написал Роналду , сопроводив пост фотографиями с членами семьи.