Роналду поздравил с 8 марта Джорджину, дочерей, маму и сестер: «Спасибо за вашу силу и любовь. Вы вдохновляете меня каждый день»
Криштиану Роналду поздравил родных женщин с 8 марта.
«Невероятным женщинам в моей жизни – Джио (Джорджина Родригес – Спортс’‘), моим дочерям, моей маме и сестрам — спасибо за вашу силу и любовь.
Вы вдохновляете меня каждый день. С Международным женским днем!» – написал Роналду, сопроводив пост фотографиями с членами семьи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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