Шерингем считает, что Роналду забьет 1000 голов: «На поле для него расстилают красную дорожку. А защитники говорят: «Криштиану, забей»

Тедди Шерингем считает, что Криштиану Роналду пробьет отметку в 1000 голов.

Ранее форвард «Аль-Насра » достиг отметки в 926 голов в профессиональной карьере.

– Достигнет ли Роналду своей цели – забить 1000 голов?

– Думаю, Роналду пробьет отметку в 1000 голов, особенно с учетом лиги, в которой он играет. Криштиану сможет забить 1000 голов в ближайшие два сезона. Но, опять же, я уже говорил об этом раньше... Когда ты становишься старше, тебе тяжелее. Особенно после 40 лет.

Но его не собираются гонять по углам. Каждый раз, когда он выходит на поле, для него расстилают красную дорожку, а центральные защитники, против которых он играет, наверняка говорят: «Криштиану, дай мне посмотреть, на что ты способен, и забей гол, чтобы я мог поаплодировать тебе и получить твою футболку после этого», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Prime Casino.