У ЦСКА 4 матча подряд без поражений в РПЛ – 2 победы, 2 ничьих

ЦСКА 4 матча не проигрывает в Мир РПЛ.

В 20-м туре команда Марко Николича обыграла «Химки » (1:0).

В трех предыдущих матчах чемпионата московский клуб дважды сыграл вничью – с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0) – и победил «Факел» (1:0).

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице с 35 очками. Следующий матч команда проведет на выезде с «Акроном» 16 марта.