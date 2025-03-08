У ЦСКА 4 матча подряд без поражений в РПЛ – 2 победы, 2 ничьих
ЦСКА 4 матча не проигрывает в Мир РПЛ.
В 20-м туре команда Марко Николича обыграла «Химки» (1:0).
В трех предыдущих матчах чемпионата московский клуб дважды сыграл вничью – с «Рубином» (2:2) и «Зенитом» (0:0) – и победил «Факел» (1:0).
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице с 35 очками. Следующий матч команда проведет на выезде с «Акроном» 16 марта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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