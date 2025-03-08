В матче «Ман Сити» и «Ноттингема» не было ударов в створ до 42-й минуты. Всего за тайм их было два
«Ман Сити» и «Ноттингем» долгое время не могли пробить по воротам.
Лишь на 42-й минуте матча АПЛ был нанесен первый удар в створ ворот. Ударом из-за пределов штрафной отметился Жереми Доку. На 43-й минуте удар в створ сделал Крис Вуд из «Ноттингема».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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