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В матче «Ман Сити» и «Ноттингема» не было ударов в створ до 42-й минуты. Всего за тайм их было два

«Ман Сити» и «Ноттингем» долгое время не могли пробить по воротам.

Лишь на 42-й минуте матча АПЛ был нанесен первый удар в створ ворот. Ударом из-за пределов штрафной отметился Жереми Доку. На 43-й минуте удар в створ сделал Крис Вуд из «Ноттингема».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoМанчестер Сити
logoЖереми Доку
logoНоттингем Форест
logoКрис Вуд
logoпремьер-лига Англия
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