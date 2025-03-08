«Ман Сити» побеждал «Ноттингем» с разницей в 2+ гола в 3 матчах подряд. 1.35 – серия прервется
«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 28-м туре АПЛ.
«Ман Сити» – фаворит с коэффициентом 1.95. Победа «Ноттингема» и ничья оцениваются одинаково – 3.90.
В 3 последних матчах «горожане» обыграли «Форест» с разницей в 2+ гола. Букмекеры уверены, что серия прервется и на победу «Ноттингема» с форой (+1,5) дают 1.35.
Игра пройдет 8 марта и начнется в 15:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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