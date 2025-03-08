Гвардиола о походе Грилиша в бар: «У игроков есть личная жизнь, я не собираюсь ее контролировать. Я оцениваю то, что вижу на поле»

Пеп Гвардиола высказался о походе Джека Грилиша в бар.

Полузащитник «Манчестер Сити » пошел в бар с друзьями на следующий день после победы над «Плимутом» в Кубке Англии (3:1).

«У игроков есть личная жизнь, и они могут делать все, что захотят. Я не собираюсь контролировать то, что они делают в своей личной жизни.

Я оцениваю то, что вижу на поле, на тренировках и во время матчей», – сказал главный тренер «горожан».

Душа компании: Джек Грилиш отправился в бар после матча в Кубке Англии и угостил всех посетителей🍺