Гвардиола о походе Грилиша в бар: «У игроков есть личная жизнь, я не собираюсь ее контролировать. Я оцениваю то, что вижу на поле»
Пеп Гвардиола высказался о походе Джека Грилиша в бар.
Полузащитник «Манчестер Сити» пошел в бар с друзьями на следующий день после победы над «Плимутом» в Кубке Англии (3:1).
«У игроков есть личная жизнь, и они могут делать все, что захотят. Я не собираюсь контролировать то, что они делают в своей личной жизни.
Я оцениваю то, что вижу на поле, на тренировках и во время матчей», – сказал главный тренер «горожан».
Душа компании: Джек Грилиш отправился в бар после матча в Кубке Англии и угостил всех посетителей🍺
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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