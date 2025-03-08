Фабио Капелло: «Мне не нравится высокомерие Гвардиолы, оно стоило ему нескольких титулов ЛЧ. Пеп всегда хотел быть главным героем в ключевых матчах, что-то придумывал»

Фабио Капелло считает Пепа Гвардиолу высокомерным.

– Вы никогда не были большим поклонником Гваридолы. Вам нравится спад [«Манчестер Сити»]?

– Нет, нет, ни в коем случае (смеется). Кроме того, я высоко ценю Гвардиолу как тренера, он делает замечательные вещи. Я пережил три футбольные революции, по одной раз в 20 лет или около того: «Аякс » Кройфа , «Милан » Сакки и «Барса» Гвардиолы. Я без проблем могу сказать это.

– Я так понимаю, ваши разногласия носят скорее личный, чем футбольный характер, и вы уже спорили, когда работали в «Роме».

– Мы ничего не обсуждали. Он пришел, чтобы рассказать мне, как я должен выполнять свою работу, и я ответил ему: «Беги, а потом поговорим». Он ходил по полю пешком, и я не собирался выпускать его вместо игроков, которые проявляли себя намного лучше, чем он. Вот и все. На этом споры закончились.

Знаете, что мне не нравится в Гвардиоле? Его высокомерие. Сезон Лиги чемпионов, когда он выиграл с «Сити», был единственным, в котором он не пробовал ничего необычного в решающих матчах. Но все остальные годы, в Манчестере и Мюнхене, в ключевых матчах он всегда хотел быть главным героем.

Он вносил изменения и что-то придумывал, чтобы иметь возможность сказать: «Не игроки выигрывают, я выигрываю». И это высокомерие стоило ему нескольких титулов Лиги чемпионов. Я уважаю его, но это очевидно, – сказал бывший тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России.