Константин Генич: «Химки» – это просто набор футболистов. У них нет, не было и не будет никакой выстроенной игры»
Константин Генич раскритиковал «Химки».
«Думаю, «Химки» – это просто набор футболистов, хороших и качественных, которые есть у Франка Артиги. У них нет, не было и, на мой взгляд, не будет никакой выстроенной игры. Они играют на мастерстве своих футболистов. Мне кажется, они играют как получится. Иногда получается», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».
«Химки» занимают 12‑е место в таблице Мир РПЛ после 19 туров, набрав 19 очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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