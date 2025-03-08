Константин Генич: «Химки» – это просто набор футболистов. У них нет, не было и не будет никакой выстроенной игры»

Константин Генич раскритиковал «Химки».

«Думаю, «Химки» – это просто набор футболистов, хороших и качественных, которые есть у Франка Артиги. У них нет, не было и, на мой взгляд, не будет никакой выстроенной игры. Они играют на мастерстве своих футболистов. Мне кажется, они играют как получится. Иногда получается», – сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

«Химки» занимают 12‑е место в таблице Мир РПЛ после 19 туров, набрав 19 очков.