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  • Деку о возвращении Неймара в «Барсу»: «Иногда история не повторяется – команду нужно строить с умом. Не вижу лучшего места для него сейчас, чем «Сантос»
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Деку о возвращении Неймара в «Барсу»: «Иногда история не повторяется – команду нужно строить с умом. Не вижу лучшего места для него сейчас, чем «Сантос»

Деку подтвердил, что возвращение Неймара не входит в планы «Барселоны».

«Неймар был феноменален, здесь он прошел весь путь, достиг того, чего достиг, и выиграл то, что выиграл. Иногда такие истории не повторяются, а иногда могут повториться – никогда не знаешь наверняка. Но я думаю, что сейчас «Барселоне» не время думать о Неймаре и наоборот.

Конечно, Неймар – важный игрок, и я думаю, что сценарий должен быть благоприятным как для него и его команды, так и для нас. Команду нужно строить с умом, соблюдая баланс.

Думаю, Неймару прежде всего нужно снова стать счастливым, получать удовольствие от футбола. На данный момент я не вижу лучшего места для него, чем Бразилия и «Сантос». Я поддерживаю его и хочу, чтобы он был счастлив, потому что он нужен сборной. Каждый, кто любит футбол, должен увидеть счастливого Неймара», – сказал спортивный директор «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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