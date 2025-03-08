Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»

Вячеслав Малафеев высоко отозвался об интриге в Мир РПЛ.

– Чемпионат России по накалу не уступает европейским. В чемпионатах Испании и Италии например, борьба за чемпионство тоже очень плотная. Смотрите ли вы другие европейские чемпионаты? Как можно сравнить их с РПЛ?

– По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Обычно мы привыкли, что в России один явный фаворит, а сейчас ситуация, как, например, в Испании или Италии – сразу несколько претендентов идут плечом к плечу.

Взять Испанию: там традиционно конкурируют «Барселона», «Реал» и часто «Атлетико». В текущем сезоне Ла Лиги тройка грандов тоже идет очень плотно – разница между первым и третьим местом буквально несколько очков. Такой плотности, как у нас, у них, правда, нет, но интрига высока.

В Италии умеют играть в интригу: там только 8 очков отделяют первую команду от пятой! Для Серии А это своего рода возвращение золотых времён 2000-х, когда борьба шла до финала чемпионата.

Англия есть Англия – там любая команда может отобрать очки у гранда, и борьба, как обычно, распределяется по всему топ-6. Но честно, мне кажется, что «Ливерпулю» ничего не помешает стать чемпионом в этом сезоне.

Если сравнивать эмоционально, то в РПЛ сейчас интрига не менее захватывающая, чем в ведущих чемпионатах. Везде свои особенности: в Испании класико-гранды зарубились, в Италии шесть команд мечтают о скудетто, в Германии вернулись к традиционной «Баварии» на первом месте.

Мне, как поклоннику футбола, приятно видеть, что и наш чемпионат может дарить интригу. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается. Для нейтрального зрителя РПЛ сейчас точно не скучнее, чем европейские лиги. А по накалу, учитывая историческое противостояние «Зенита» и «Спартака», мы вообще получаем уникальное зрелище – такого не было с 2007 года, чтобы они вместе с кем-то еще шли нос к носу, – сказал экс-вратарь «Зенита ».