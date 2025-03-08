  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»
8

Малафеев про РПЛ: «По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается»

Вячеслав Малафеев высоко отозвался об интриге в Мир РПЛ.

– Чемпионат России по накалу не уступает европейским. В чемпионатах Испании и Италии например, борьба за чемпионство тоже очень плотная. Смотрите ли вы другие европейские чемпионаты? Как можно сравнить их с РПЛ?

– По накалу и интриге мы точно не уступает топ-лигам Европы. Обычно мы привыкли, что в России один явный фаворит, а сейчас ситуация, как, например, в Испании или Италии – сразу несколько претендентов идут плечом к плечу. 

Взять Испанию: там традиционно конкурируют «Барселона», «Реал» и часто «Атлетико». В текущем сезоне Ла Лиги тройка грандов тоже идет очень плотно – разница между первым и третьим местом буквально несколько очков. Такой плотности, как у нас, у них, правда, нет, но интрига высока. 

В Италии умеют играть в интригу: там только 8 очков отделяют первую команду от пятой! Для Серии А это своего рода возвращение золотых времён 2000-х, когда борьба шла до финала чемпионата. 

Англия есть Англия – там любая команда может отобрать очки у гранда, и борьба, как обычно, распределяется по всему топ-6. Но честно, мне кажется, что «Ливерпулю» ничего не помешает стать чемпионом в этом сезоне.

Если сравнивать эмоционально, то в РПЛ сейчас интрига не менее захватывающая, чем в ведущих чемпионатах. Везде свои особенности: в Испании класико-гранды зарубились, в Италии шесть команд мечтают о скудетто, в Германии вернулись к традиционной «Баварии» на первом месте. 

Мне, как поклоннику футбола, приятно видеть, что и наш чемпионат может дарить интригу. Это говорит о росте конкуренции, о том, что уровень клубов сравнивается. Для нейтрального зрителя РПЛ сейчас точно не скучнее, чем европейские лиги. А по накалу, учитывая историческое противостояние «Зенита» и «Спартака», мы вообще получаем уникальное зрелище – такого не было с 2007 года, чтобы они вместе с кем-то еще шли нос к носу, – сказал экс-вратарь «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
logoВячеслав Малафеев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малафеев верит в чемпионство «Зенита»: «Сказывается чемпионский опыт: шесть титулов подряд закалили команду. Скамейка и ресурс позволят выдержать марафон»
4вчера, 20:25
Малафеев о трансферной кампании: «Зенит» не стал тратить лишнего. Усиление есть, потери компенсировать постарались, финансовый баланс даже в плюсе»
7вчера, 15:58
Игорь Денисов: «В академии «Зенита» висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников – Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: «Меня вообще не вешайте»
1095 марта, 15:21
Малафеев женился в третий раз. Серебряная медалистка Олимпиады-2020 Шкатова младше экс-вратаря «Зенита» на 21 год
4021 февраля, 16:54Фото
Главные новости
Роналду после 2:2 с «Аль-Шабабом»: «Будем продолжать бороться!»
118 минут назад
Карпин о Дугласе в сборной России: «Кто лучший левый защитник РПЛ? Что-то надо еще объяснять?»
56вчера, 21:58
«Барса» продлит контракт с Левандовским, но рассматривает возможность трансфера нового форварда
25вчера, 21:32
«Аль-Наср» выиграл 1 из 6 последних матчей. В саудовской лиге команда Роналду и Пиоли идет 4-й
57вчера, 21:11
Роналду забил по 463 гола до и после 30-летия
58вчера, 20:59
Галактионов про 1:1 с «Ахматом»: «Локомотив» недоволен, были нацелены прервать безвыигрышную серию. Не имеем права так свободно распоряжаться моментами»
7вчера, 20:39
Роналду забил 18-й гол в саудовской лиге и на 2 мяча оторвался от Бензема, Тоуни и Леонардо в списке бомбардиров
7вчера, 20:22
Роналду забил 926-й гол в карьере – «Аль-Шабабу»
34вчера, 20:16
Гол Роналду «Аль-Шабабу» засчитан c помощью ВАР. Судьи сперва отменили его из-за офсайда, но выяснили, что мяч попал к форварду «Аль-Насра» после рикошета от защитника
25вчера, 20:07Фото
Майну настроен покинуть «МЮ» и уехать из Англии. Манкунианцы готовы продать хавбека, оцениваемого в 70 млн фунтов
85вчера, 19:30
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Локо»: «Вся игра в атаке зависит от Батракова и Пиняева. Остальные им почти не помогают в созидании»
4 минуты назад
«Бразильцы хотят, чтобы Неймар взял ЧМ-2026. Это великий игрок для страны». Вингер «Краснодара» Са о форварде
30 минут назад
Защитник «Монако» Керер об 1:1 с «Тулузой»: «Пропущенный гол на последних минутах — это разочарование.Три очка были у нас в кармане»
41 минуту назад
Экстренную посадку совершил самолет со Стюартом Пирсом. Экс-защитнику сборной Англии стало плохо по пути из Лас-Вегаса в Лондон
5вчера, 21:59
Галактионов о серии «Локо» без побед: «Раздражает, что вы очень часто задаете вопросы на эту тему. Самих это напрягает»
5вчера, 21:44
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина упустил победу над «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
5вчера, 21:41
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграл вничью с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
4вчера, 21:38
Желудочным соком захлебнулся 19-летний игрок «Металоглобуса» из 2-й лиги Румынии. Манолаче с лета страдал от хронической усталости и головокружения, врачи лечили его от инфекции
6вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Майнц» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
3вчера, 21:24
Хавбек ЦСКА Кисляк: «В рыбалке интересен процесс, а не улов. А вот убивать животное на охоте... Не уверен»
6вчера, 21:15