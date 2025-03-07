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Малафеев верит в чемпионство «Зенита»: «Сказывается чемпионский опыт: шесть титулов подряд закалили команду. Скамейка и ресурс позволят выдержать марафон»

Вячеслав Малафеев верит в чемпионство «Зенита».

«Ситуацию сейчас я бы не назвал уникальной, но она точно интересная – сразу три команды имеют по 40 очков после 19 туров. «Зенит», «Спартак», «Краснодар» имеют свои козыри. Как человек, долгие годы игравший за «Зенит», верю, что питерский клуб способен вырваться вперед. 

Во-первых, сказывается чемпионский опыт: шесть титулов подряд закалили команду, многие игроки привыкли побеждать под давлением. Особенно это показал прошлый сезон. Во-вторых, длинная скамейка и ресурс позволят «Зениту» выдержать марафон – даже после потерь клуб сумел сохранить самый дорогой и глубокий состав в лиге.

Если новички быстро адаптируются, а лидеры выйдут на пик формы, «Зенит» за счет опыта и класса может сделать решающий рывок. Не забудем и про мотивирующий фактор столетия клуба – все хотят выиграть золотые медали в юбилейный год», – сказал экс-вратарь «Зенита».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт день за днем»
logoВячеслав Малафеев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
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