Карпин о травмах Захаряна: «Думаю, это вопрос адаптации. Интенсивность тренировочного процесса другая. У Арсена не так, как у Черышева»
Валерий Карпин высказался о частых травмах Арсена Захаряна.
– Что происходит с Захаряном?
– Уместно говорить о комплексе причин. Механическая травма была – голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп.
Если вспомнить Дениса Черышева – его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так.
Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор. Интенсивность тренировочного процесса другая, не только официальные игры, – сказал главный тренер сборной России.
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