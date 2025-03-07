Карпин о травмах Захаряна: «Думаю, это вопрос адаптации. Интенсивность тренировочного процесса другая. У Арсена не так, как у Черышева»

Валерий Карпин высказался о частых травмах Арсена Захаряна.

– Что происходит с Захаряном?

– Уместно говорить о комплексе причин. Механическая травма была – голеностоп. Потом мышечные. И несколько раз Арсен болел: ковид, затем случился какой-то тяжелый грипп.

Если вспомнить Дениса Черышева – его на протяжении всей карьеры преследовали мышечные повреждения. У Захаряна не так.

Думаю, что это вопрос адаптации. До сих пор. Интенсивность тренировочного процесса другая, не только официальные игры, – сказал главный тренер сборной России.