Окишор о сравнениях с Захаряном: «Мы схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. В моем возрасте он был более физически крепкий. За год в основе я прилично возмужал»

Виктор Окишор высказался о сравнениях с хавбеком «Сосьедада» Арсеном Захаряном.

— Тебя часто сравнивают с Захаряном?

— Часто. Мы действительно схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. Когда жили оба на базе, то хорошо общались. Конечно, слежу за Арсеном в Ла Лиге . Вот недавно голевую отдал — я все мозги Смелову вынес, где найти ее посмотреть.

— На твой взгляд, Захарян хорошо развивается в Испании? Многие довольно критично настроены, говорят, чуть ли не теряет время.

— Конечно, не теряет. Получает опыт, который ему поможет в будущем. Да, у кого-то, может, были другие ожидания. Но это их ожидания. Я считаю, все идет так, как нужно. У Арсена все получится. Я верю.

— В чем ваше главное различие в игровом плане?

— В моем возрасте он был более физически крепкий. Я над этим работаю и за год в основе уже прилично возмужал, окреп, — сказал полузащитник «Динамо ».

В 7 матчах сезона во всех турнирах на счету 18-летнего игрока 2 гола и 1 ассист.