Окишор о сравнениях с Захаряном: «Мы схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. В моем возрасте он был более физически крепкий. За год в основе я прилично возмужал»
— Тебя часто сравнивают с Захаряном?
— Часто. Мы действительно схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. Когда жили оба на базе, то хорошо общались. Конечно, слежу за Арсеном в Ла Лиге. Вот недавно голевую отдал — я все мозги Смелову вынес, где найти ее посмотреть.
— На твой взгляд, Захарян хорошо развивается в Испании? Многие довольно критично настроены, говорят, чуть ли не теряет время.
— Конечно, не теряет. Получает опыт, который ему поможет в будущем. Да, у кого-то, может, были другие ожидания. Но это их ожидания. Я считаю, все идет так, как нужно. У Арсена все получится. Я верю.
— В чем ваше главное различие в игровом плане?
— В моем возрасте он был более физически крепкий. Я над этим работаю и за год в основе уже прилично возмужал, окреп, — сказал полузащитник «Динамо».
В 7 матчах сезона во всех турнирах на счету 18-летнего игрока 2 гола и 1 ассист.
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