Невилл про дождь: «Небеса плачут из-за того, что «Ливерпуль» выиграет 20-й титул»

Гари Невилл убежден, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии в 20-й раз.

«Не могу представить, чтобы ему помешала самоуверенность. Это очень опытная команда, которая, как кажется, держит ситуацию под контролем. Она весь сезон хорошо адаптируется. Можно было бы сказать, что команда, которая идет следом, ждет осечки «Ливерпуля», но дело в том, что она не ждет осечки «Ливерпуля ». Она просто шатается где-то там.

И дождь, который вы видите, – это небеса плачут из-за того, что «Ливерпуль» выиграет 20-й титул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.