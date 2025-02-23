22

Невилл про дождь: «Небеса плачут из-за того, что «Ливерпуль» выиграет 20-й титул»

Гари Невилл убежден, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии в 20-й раз.

«Не могу представить, чтобы ему помешала самоуверенность. Это очень опытная команда, которая, как кажется, держит ситуацию под контролем. Она весь сезон хорошо адаптируется. Можно было бы сказать, что команда, которая идет следом, ждет осечки «Ливерпуля», но дело в том, что она не ждет осечки «Ливерпуля». Она просто шатается где-то там.

И дождь, который вы видите, – это небеса плачут из-за того, что «Ливерпуль» выиграет 20-й титул», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoГари Невилл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот про отрыв «Ливерпуля» в 11 очков от «Арсенала»: «Нет никакого секрета, впереди еще три месяца очень усердной работы. Всегда нужно адаптироваться к вызовам»
11вчера, 19:41
Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Сити»: «Красные» выиграют АПЛ – теперь очевидно. У «Арсенала» нет нападающих, они еще потеряют очки. Дважды обыграть действующего чемпиона – самая громкая заявка»
9вчера, 19:31
Слот о 2:0 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» победил благодаря голу со стандарта – в больших матчах это очень важно. Соперник был лучше в 1-м тайме»
16вчера, 19:13
Главные новости
Трент – первый, кого обвели более 10 раз в матче АПЛ. У Доку 13 обводок в игре с «Ливерпулем»
1559 минут назад
«В «Спартаке» подумали: «Почему бы не щелкнуть «Зенит» больно по носу в год его столетия?» Кузьмичев о трансферах
32сегодня, 04:13
Хет-трик Овечкина, «Ливерпуль» обыграл «Сити», победы «Реала», «Юве» и «Баварии», гол Захаряна, Франция выиграла медальный зачет на ЧМ по биатлону и другие новости
7сегодня, 04:10
Роналду встретился с Усиком: «Рад снова видеть тебя, чемпион!»
32сегодня, 03:51Фото
Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»
5сегодня, 03:30
Неймар забил ударом с углового и сделал 2 ассиста за тайм против «Интер Лимейра». У форварда 2+3 в 6 играх после возвращения в «Сантос»
41вчера, 22:34
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна разгромил «Леганес», «Реал» обыграл «Жирону», «Атлетик» забил 7 голов «Вальядолиду»
292вчера, 21:57
«Ювентус» выиграл 5 из 6 последних матчей. Туринцы идут 4-ми в Серии А, на 8 очков отставая от «Интера»
15вчера, 21:45
У «ПСЖ» 13 побед и ничья в 2025 году. Команда Энрике идет без поражений в Лиге 1 – единственная в топ-лигах
20вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»
66вчера, 21:43Live
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о 77 голах Халка за «Зенит»: «Даст бог, смогу его превзойти. Если упорно трудиться, все возможно»
3 минуты назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Фенербахче» Моуринью
119 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» примет «Аль-Орубу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
31 минуту назад
Товарищеский матч. «Спартак» сыграет с узбекским «Насафом»
246 минут назад
Шмаров о золотом голе в 89-м: «Болельщики часто подходят, благодарят, даже в метро узнают. Очень приятно»
5сегодня, 04:42
Силкин о Личке: «Неплохо работает в «Динамо». Шансы на чемпионство еще есть»
6сегодня, 04:28
«Если Зделар получит российское гражданство, не удивлюсь. Алеррандро? ЦСКА купил кота в мешке». Агент Сафонов о трансферах
2сегодня, 03:16
Компани о лидерстве «Баварии» в Бундеслиге: «Мы спокойны и не смотрим на других. Получили удовольствие от игры с «Айнтрахтом»
5сегодня, 02:59
Лукман после дубля не ответил на вопрос о конфликте с Гасперини. Форвард «Аталанты» помолчал, пожал плечами и спросил журналиста: «Мы закончили?»
13вчера, 23:06
Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» силен, мы готовы играть против любой команды. Я чувствую себя очень уверенно перед матчами с «Ливерпулем»
4вчера, 22:52