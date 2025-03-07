Слот о победе над «ПСЖ»: «Возможно, это и не удача, если работаешь так же усердно, как «Ливерпуль». «Реал» тоже находит способ выиграть, когда другая команда лучше»
Арне Слот допустил, что «Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» не только благодаря удаче.
«Ливерпуль» обыграл «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0), забив на 87-й минуте. Парижане превзошли соперника по ударам (28:2) и по угловым (14:2).
«Для победы где бы то ни было, будь то АПЛ или Кубок лиги, Лига чемпионов или Кубок Англии, время от времени нужен матч, где играешь не в лучший футбол, но тебе везет. Возможно, это и не удача, если работаешь так же усердно, как мы, чтобы добиться результата.
Нет команды, которая бы все 38 матчей играла хорошо. «Реал» – один из лучших примеров этого. Они тоже находят способ выиграть матч, когда другая команда лучше», – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
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