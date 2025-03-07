РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру. Полузащитника подписали свободным агентом вне трансферного окна
ЦСКА разрешили заявить Родриго Вильягру.
Вчера армейцы объявили о трансфере аргентинца на правах свободного агента. Его последним клубом был «Ривер Плейт».
«Удовлетворить заявление ЦСКА о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в сообщении РФС по итогам заседания комитета по статусу игроков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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