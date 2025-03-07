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Пьянич о «Зените»: «Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли 9 титулов подряд. Это значит, что клуб хорошо работает. Да, они тратят больше, но эти деньги приносят и победы»

Миралем Пьянич сравнил «Зенит» с «Ювентусом», говоря о гегемонии в чемпионатах.

– «Зенит» выиграл шесть титулов подряд. Это плохо для лиги, когда чемпион не меняется?

– Я был в «Ювентусе», когда мы выиграли девять титулов подряд. Это значит, что «Зенит» хорошо работает.

Да, они тратят больше денег, но эти деньги в том числе приносят и победы. Они тратят эти деньги на игроков.

В «Ювентусе» у нас было то же самое – мы становились лучше с каждым годом, – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
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деньги
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