Флик о возвращении Неймара в «Барсу»: «Это не моя работа. Я сосредоточен на нынешнем составе»

Ханс-Дитер Флик отказался комментировать слухи о возвращении Неймара в «Барселону».

«Это не моя работа. Я сосредоточен на работе с нынешним составом до конца сезона.

У нас есть хорошие возможности [в составе], и мы должны использовать их все», – сказал главный тренер каталонской команды.

Флик против возвращения Неймара в «Барселону». Тренер сомневается в бразильце из-за его возраста и физического состояния (Diario Sport)