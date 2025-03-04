Флик о возвращении Неймара в «Барсу»: «Это не моя работа. Я сосредоточен на нынешнем составе»
Ханс-Дитер Флик отказался комментировать слухи о возвращении Неймара в «Барселону».
«Это не моя работа. Я сосредоточен на работе с нынешним составом до конца сезона.
У нас есть хорошие возможности [в составе], и мы должны использовать их все», – сказал главный тренер каталонской команды.
Флик против возвращения Неймара в «Барселону». Тренер сомневается в бразильце из-за его возраста и физического состояния (Diario Sport)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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