Кучаев о словах Кокорина про РПЛ: «Не вижу чего-то плохого, что чемпионат катится в пропасть. Вполне нормальный, конкурентный, как был и раньше»

Константин Кучаев оценил высказывание Александра Кокорина про РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Мое мнение противоположное. Его мнение имеет место. Я просто скажу, что чемпионат, наверное, немного поменялся, хотя он и раньше был достаточно силовой.

Как по мне, чемпионат вполне нормальный, конкурентный, как и раньше был. Я не вижу чего-то плохого, такого, что он катится в пропасть.

Все достаточно хорошо – уровень стадионов, которые появились к чемпионату мира, а раньше их не было, у многих иностранцев из Латинской Америки есть желание ехать сюда.

Меня все устраивает. Я не вижу большой разницы между тем, какой чемпионат был, и тем, какой он сейчас», – сказал полузащитник «Ростова » Константин Кучаев .