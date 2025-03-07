Гаджиев о Рамадане: «В «Динамо» Махачкала постится большая группа игроков. Некоторое снижение кондиций возможно, но без грубых провалов»
«У нас большая группа игроков постится. Я только частично мог бы согласиться, что за этот месяц футболисты теряют функциональные кондиции. У нас уже большой опыт в этом.
У нас все последние годы была большая группа местных ребят, особенно, когда мы стартовали со Второй лиги. Да, было непросто, но они же выигрывали и шли дальше. Вторую лигу выиграли, из Первой лиги тоже вышли, а ведь игроки постились.
Не скажу, что нет опаски из-за функционального состояния сейчас в РПЛ, но есть варианты пройти без грубых провалов. Некоторое снижение кондиций возможно, но без грубых провалов», – заявил президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев.
После 19 туров Мир РПЛ махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Гаджиев про Рамадан: «В РПЛ могли бы делать паузу для приема пищи, почему нет? Страна многонациональная. Это уважительное отношение к национальным постулатам»
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