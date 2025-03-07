Анчелотти хочет тренировать «Реал» в следующем сезоне. В случае победы в Ла Лиге или ЛЧ он наверняка останется (The Athletic)
Стало известно об отношении Карло Анчелотти к продолжению работы в «Реале».
Ранее стало известно, что «Реал» и тренер «Байера» Хаби Алонсо провели переговоры в этом сезоне.
The Athletic сообщает, что Анчелотти искренне хочет продолжить тренировать «Реал» в следующем сезоне.
Будущее итальянца в «Мадриде» может обеспечить победа в Ла Лиге или Лиге чемпионов. The Athletic пишет, что увольнение Анчелотти после такого трофея «будет невозможно представить».
Анчелотти и его штаб «философски» относятся к слухам в медиа о будущем Карло. Тренеры сосредоточены на текущей работе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
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