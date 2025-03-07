Анчелотти хочет тренировать «Реал» в следующем сезоне. В случае победы в Ла Лиге или ЛЧ он наверняка останется (The Athletic)

Стало известно об отношении Карло Анчелотти к продолжению работы в «Реале».

Ранее стало известно , что «Реал » и тренер «Байера» Хаби Алонсо провели переговоры в этом сезоне.

The Athletic сообщает, что Анчелотти искренне хочет продолжить тренировать «Реал» в следующем сезоне.

Будущее итальянца в «Мадриде» может обеспечить победа в Ла Лиге или Лиге чемпионов. The Athletic пишет, что увольнение Анчелотти после такого трофея «будет невозможно представить».

Анчелотти и его штаб «философски» относятся к слухам в медиа о будущем Карло. Тренеры сосредоточены на текущей работе.