«Реал» и Алонсо провели переговоры в этом сезоне. Некоторые в клубе считают, что тренер «Байера» сможет добиться от команды большего, чем Анчелотти

Боссы «Реала» хотят назначить Хаби Алонсо главным тренером.

По данным The Athletic, в этом сезоне состоялись переговоры между представителями тренера «Байера » и мадридского клуба. Существует вероятность, что испанец возглавит «Мадрид» этим летом.

Важные люди из числа руководства «Реала» считают, что Алонсо с его современным и динамичным стилем мог бы извлечь больше из нынешнего состава.

Окружение нынешнего тренера «Мадрида » Карло Анчелотти в курсе слухов об Алонсо, но отмечает, что итальянцу не сообщали о намерении сменить его по окончании сезона.