Анчелотти о жвачке во время матчей: «Это способ снять стресс. Когда начинается игра, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту»

Карло Анчелотти рассказал, почему жует жвачку во время матчей.

«Это просто способ снять стресс. Некоторые критикуют меня за это, но для меня это способ… Ведь когда начинается матч, мой пульс увеличивается до 120 ударов в минуту, а сейчас он составляет 63. Возможно, жвачка помогает мне», – сказал тренер «Реала ».