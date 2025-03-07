«Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти непредвиденное. Шансов почти нет, разрыв 13 очков. Но в запасе матч с «МЮ» – еще 3 очка, считайте». Глеб о гонке в АПЛ

Александр Глеб высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.

«Канониры» занимают 2-е место в Премьер-лиге, набрав 54 очка в 27 матчах. Лидирующий «Ливерпуль » набрал 67 очков в 28 матчах.

«Арсеналу » будет тяжело бороться за победу в АПЛ. «Ливерпуль» набрал отличный ход и почти не оступается.

Но впереди еще 10 туров, разрыв с первым местом 13 очков, а у «Арсенала» матч в запасе с «Манчестер Юнайтед ». Считайте, еще три очка у «Арсенала» есть.

Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ , должно произойти что-то непредвиденное. У клуба почти нет на это шансов», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Напомним, Глеб выступал за лондонский клуб с 2005 по 2008 год.