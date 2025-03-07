«Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти непредвиденное. Шансов почти нет, разрыв 13 очков. Но в запасе матч с «МЮ» – еще 3 очка, считайте». Глеб о гонке в АПЛ
Александр Глеб высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ.
«Канониры» занимают 2-е место в Премьер-лиге, набрав 54 очка в 27 матчах. Лидирующий «Ливерпуль» набрал 67 очков в 28 матчах.
«Арсеналу» будет тяжело бороться за победу в АПЛ. «Ливерпуль» набрал отличный ход и почти не оступается.
Но впереди еще 10 туров, разрыв с первым местом 13 очков, а у «Арсенала» матч в запасе с «Манчестер Юнайтед». Считайте, еще три очка у «Арсенала» есть.
Чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ, должно произойти что-то непредвиденное. У клуба почти нет на это шансов», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
Напомним, Глеб выступал за лондонский клуб с 2005 по 2008 год.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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