Скоулз о замене Гарначо с «Сосьедадом»: «Он слегка дуется, показалось. Ему не хватало энергии, он был немного угрюм. Алехандро нужно стать лучше, «МЮ» больше не на что рассчитывать»
«Манчестер Юнайтед» сыграл с испанцами вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Аргентинский вингер был заменен на 78-й минуте игры.
«Мне показалось, что он слегка дуется.
Я не понимаю усталости. Я думаю, что они в порядке. Мне не кажется, что в этой команде «Манчестер Юнайтед» есть сильные ноги.
Самая сильная сторона Гарначо – это бег. Иногда он принимает неправильные решения, но ему не хватало энергии, и он был немного угрюм. Ему нужно стать лучше, поскольку им больше не на что рассчитывать.
Выездные еврокубковые матчи в таких местах сложны. Атмосфера была не самой враждебной. «Юнайтед» играл хорошо, но не было похоже, что они убедительно выиграют. Немного непонятно, откуда должны забиваться голы», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
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