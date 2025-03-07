Скоулз о замене Гарначо с «Сосьедадом»: «Он слегка дуется, показалось. Ему не хватало энергии, он был немного угрюм. Алехандро нужно стать лучше, «МЮ» больше не на что рассчитывать»

Пол Скоулз высказался о замене Алехандро Гарначо в матче с «Реал Сосьедад».

«Манчестер Юнайтед» сыграл с испанцами вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы . Аргентинский вингер был заменен на 78-й минуте игры.

«Мне показалось, что он слегка дуется.

Я не понимаю усталости. Я думаю, что они в порядке. Мне не кажется, что в этой команде «Манчестер Юнайтед » есть сильные ноги.

Самая сильная сторона Гарначо – это бег. Иногда он принимает неправильные решения, но ему не хватало энергии, и он был немного угрюм. Ему нужно стать лучше, поскольку им больше не на что рассчитывать.

Выездные еврокубковые матчи в таких местах сложны. Атмосфера была не самой враждебной. «Юнайтед» играл хорошо, но не было похоже, что они убедительно выиграют. Немного непонятно, откуда должны забиваться голы», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»