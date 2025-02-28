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  • Свинов о Соболеве: «Он толстокожий, наглый, настырный, прошел тяжелый путь. В плане психологии – молодец. СМИ пишут неприятные вещи, но у него с этим проблем нет»
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Свинов о Соболеве: «Он толстокожий, наглый, настырный, прошел тяжелый путь. В плане психологии – молодец. СМИ пишут неприятные вещи, но у него с этим проблем нет»

Илья Свинов высказался о характере Александра Соболева.

– Какие эмоции были у вас после того, как узнали, что Соболев перешел в «Зенит»?

– Каждый выбирает свой путь. Соболев же знал, какие будут последствия. Все понимают, что будет после такого перехода.

Это его жизнь и решение. Александр считает его правильным. Значит, так надо было ему и его семье.

– Каким Соболев был в «Спартаке»?

– Как футболист и человек – он наглый, настырный. Соболев на своей волне, его надо хорошо знать. Он тоже прошел тяжелый путь, всего добился сам. В целом он нормальный пацан. Понятно, что может учудить что-то необычное, но Александр кайфует от этого, ему это нравится.

Может, ему нравится давление. Многие предпочитают тихонько сидеть, играть, чтобы никто его не трогал лишний раз. Может, он питается тем, что про него пишут плохое или хорошее. В плане психологии Соболев – молодец.

Бывает, СМИ пишут неприятные вещи, но через это тоже надо пройти. У него с этим проблем нет, потому что Соболев толстокожий, – сказал экс-вратарь «Спартака», ныне выступающий за «Уфу» на правах аренды из «Балтики». 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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