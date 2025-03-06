Петржела о «Зените» и «Спартаке»: «Обе команды – очень хорошие. Зачем говорить, что одна народная? Они обе такие»

Властимил Петржела ответил на вопрос о народной команде России.

«Зенит или «Спартак »? Я не знаю (смеется). Между этими командами нельзя сказать, кто из них народная. «Спартак» – главная команда Москвы, «Зенит» – главная команда Питера. Обе команды – очень хорошие. Зачем говорить, что одна народная? Обе команды – народные.

У одних в последние годы трудные времена, у других – чемпионство за чемпионством. Получается, это две разные эпохи, у «Спартака» была раньше, у «Зенита» сейчас? Да», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.