Петржела о «Зените» и «Спартаке»: «Обе команды – очень хорошие. Зачем говорить, что одна народная? Они обе такие»
Властимил Петржела ответил на вопрос о народной команде России.
«Зенит или «Спартак»? Я не знаю (смеется). Между этими командами нельзя сказать, кто из них народная. «Спартак» – главная команда Москвы, «Зенит» – главная команда Питера. Обе команды – очень хорошие. Зачем говорить, что одна народная? Обе команды – народные.
У одних в последние годы трудные времена, у других – чемпионство за чемпионством. Получается, это две разные эпохи, у «Спартака» была раньше, у «Зенита» сейчас? Да», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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