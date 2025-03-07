«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых
Владислав Радимов назвал атакующую линию «Спартака» сильнейшей в Мир РПЛ.
«Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков. Его футболисты знают, как он играл и сколько всего выиграл.
Если сравнивать его с Каррерой, то «Спартак» в чемпионском сезоне забрал очень много концовок матчей. При Станковиче — похожая ситуация. Невзрачное начало чемпионата, разговоры об отставке, а затем рывок вперед.
При этом, на мой взгляд, у «Спартака» в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ, что тоже влияет на результат», — сказал бывший футболист сборной России.
После 19 туров «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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