«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых

Владислав Радимов назвал атакующую линию «Спартака» сильнейшей в Мир РПЛ.

«Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков. Его футболисты знают, как он играл и сколько всего выиграл.

Если сравнивать его с Каррерой, то «Спартак» в чемпионском сезоне забрал очень много концовок матчей. При Станковиче — похожая ситуация. Невзрачное начало чемпионата, разговоры об отставке, а затем рывок вперед.

При этом, на мой взгляд, у «Спартака » в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ , что тоже влияет на результат», — сказал бывший футболист сборной России.

После 19 туров «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.