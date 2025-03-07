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  • Сон о 0:1 с АЗ: «Тоттенхэм» ничего не создал в 1-м тайме, играл небрежно. Мы должны провести самоанализ»
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Сон о 0:1 с АЗ: «Тоттенхэм» ничего не создал в 1-м тайме, играл небрежно. Мы должны провести самоанализ»

Сон Хын Мин оценил поражение от АЗ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы и близко не играли так, как должны были. Очень разочаровывает, что мы, в том числе и я, играли вот так. Это тревожный звонок, ведь на следующей неделе у нас важнейший матч в сезоне.

Не думаю, что мы играли слишком осторожно. В Лиге Европы всегда тяжело выступать на выезде. Мы ничего не создали в первом тайме, играли небрежно, не так, как нужно.

Все разочарованы как игрой команды, так и игрой каждого в отдельности, мы должны провести самоанализ. Мы были недостаточно хороши, и нам нет никаких оправданий. Счет лишь 0:1, еще ничего не решено, и на следующей неделе мы должны сыграть гораздо лучше», – сказал вингер «Тоттенхэма».

Унылый «МЮ», поражение «Тоттенхэма», победный гол Шомуродова и подвиг «Лацио» вдевятером на 90+8. Главное в ЛЕ и ЛК

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
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