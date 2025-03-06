Слот, Постекоглу, Мойес, Гласнер и Силва номинированы на приз лучшему тренеру февраля в АПЛ
АПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру февраля.
Обладатель награды определится по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 10 марта.
На приз претендуют:
Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») – 4 матча за месяц, 3 победы, 1 поражение, разница забитых и пропущенных голов +6;
Дэвид Мойес («Эвертон») – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьих, разница мячей +5;
Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей +5;
Марку Силва («Фулхэм») – 4 матча, 3 победы, 1 поражение, разница мячей +1;
Арне Слот («Ливерпуль») – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьих, разница мячей +7.
Салах, Собослаи, Матета, Спенс, Бету, Минте номинированы на приз игроку месяца в АПЛ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АПЛ
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