Постекоглу о 0:1 с АЗ: «Результат разочаровывающий, но еще больше разочаровала игра «Тоттенхэма». Мы так и не смогли взять матч под свой контроль»
Эндж Постекоглу остался недоволен игрой «Тоттенхэма» в матче с АЗ (0:1).
«Не лучший вечер для нас. Очевидно, что результат разочаровывающий, но еще больше разочаровала сама игра. Мы так и не смогли взять матч под контроль, ни на одном его этапе.
Нам было тяжело как с мячом, так и без него. Это был не лучший вечер, но это только половина противостояния, и у нас еще есть шансы», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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