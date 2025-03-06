Постекоглу о 0:1 с АЗ: «Результат разочаровывающий, но еще больше разочаровала игра «Тоттенхэма». Мы так и не смогли взять матч под свой контроль»

Эндж Постекоглу остался недоволен игрой «Тоттенхэма» в матче с АЗ (0:1).

«Не лучший вечер для нас. Очевидно, что результат разочаровывающий, но еще больше разочаровала сама игра. Мы так и не смогли взять матч под контроль, ни на одном его этапе.

Нам было тяжело как с мячом, так и без него. Это был не лучший вечер, но это только половина противостояния, и у нас еще есть шансы», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » в интервью TNT Sports.