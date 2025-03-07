Шченсны о продлении контракта с «Барсой»: «Сейчас я об этом не думаю. Хочу показать максимум здесь, посмотрим, когда придет подходящий момент»
Войчех Шченсны высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной».
Польский голкипер сделал 8 сэйвов в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
Его нынешнее соглашение с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2025 года.
«Подпишу ли я новый контракт летом? Сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на матчах, хочу показать максимум в «Барсе», а потом посмотрим, что будет дальше, когда придет подходящий момент», – сказал голкипер «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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