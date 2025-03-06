Рафинья о Шченсном: «Я взял его в фэнтези, он принес мне много очков»
Рафинья оценил Войчеха Шченсного в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».
«Барселона» одержала минимальную победу 1:0, Рафинья забил единственный гол, а Шченсны сделал 8 сэйвов и не пропустил.
В послематчевом интервью полузащитник подчеркнул выступление вратаря своей команды: «Какую же классную игру он провел! Я выбрал его в фэнтези, он принес мне много очков!»
За игру с «Бенфикой» Войчех Шченсны набрал 8 очков в фэнтези-турнире Лиги чемпионов на Спортсе (+2 за игру, +2 за сэйвы, +4 за сухой матч), его выбрали 1,49% игроков.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
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