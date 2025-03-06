Моуринью сделал вид, что уснул, пока ему почти минуту задавали вопрос после 1:3 с «Рейнджерс»

Жозе Моуринью прикинулся спящим во время длинного вопроса журналиста.

Сегодня «Фенербахче » под руководством 62-летнего специалиста потерпел поражение от «Рейнджерс » (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы .

В ходе послематчевой пресс-конференции один из представителей прессы почти минуту формулировал свой вопрос к главному тренеру стамбульцев.

Моуринью сначала внимательно смотрел на журналиста, затем начал показывать, что его клонит ко сну, а в итоге подпер голову рукой, закрыл глаза и захрапел. Лишь после этого задававший вопрос человек осекся.

Изображения: кадры из трансляции A Spor