Моуринью сделал вид, что уснул, пока ему почти минуту задавали вопрос после 1:3 с «Рейнджерс»
Жозе Моуринью прикинулся спящим во время длинного вопроса журналиста.
Сегодня «Фенербахче» под руководством 62-летнего специалиста потерпел поражение от «Рейнджерс» (1:3) в 1/8 финала Лиги Европы.
В ходе послематчевой пресс-конференции один из представителей прессы почти минуту формулировал свой вопрос к главному тренеру стамбульцев.
Моуринью сначала внимательно смотрел на журналиста, затем начал показывать, что его клонит ко сну, а в итоге подпер голову рукой, закрыл глаза и захрапел. Лишь после этого задававший вопрос человек осекся.
Изображения: кадры из трансляции A Spor
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sabah Spor
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