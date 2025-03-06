Аморим про «МЮ»: «Люди видят в ЛЕ единственный турнир, способный спасти наш сезон. Но его не спасти»

Рубен Аморим считает, что сезон «Манчестер Юнайтед» уже не спасти.

«В этом клубе все имеет значение. Давление из-за необходимости побеждать всегда одинаковое.

Дело не только в победах, но и в игре. Мы ощущаем огромное давление, и люди видят в Лиге Европы единственный турнир, способный спасти наш сезон.

Но я смотрю на это иначе. Ничто не может спасти наш сезон, потому что в этом клубе требуется успешно выступать во всех соревнованиях.

Я понимаю, что очень важно победить и пройти на следующую стадию. Сезон складывается очень тяжело в плане нашего места в лиге. Вот что я имею в виду. Я не смотрю на все это как на возможность спасти сезон. Я просто хочу стать лучше как тренер, а также чтобы моя команда лучше выступала», – заявил главный тренер «МЮ » в эфире TNT Sports.

«Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед». Онана, Хейлунд, Зиркзе, Ойарсабаль и Кубо играют. Онлайн-трансляция