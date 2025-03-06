«Бавария» и Киммих продлят контракт на 4 года. Объявят на этой неделе
Йозуа Киммих останется в «Баварии».
Как сообщает Bild, сегодняшний раунд переговоров между сторонами был очень позитивным.
Полузащитник подпишет соглашение на четыре года. Ожидается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе.
В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
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