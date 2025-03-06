Александр Мостовой: «Матч «Спартака» и «Зенита» определит, кто станет чемпионом. «Краснодар» в конце сезона может посыпаться»
Александр Мостовой заявил, что чемпиона определит игра «Спартака» и «Зенита».
«Я думаю, что очный матч «Спартака» и «Зенита» определит, кто станет чемпионом. Вот уже там мы все реально поймем, готов ли «Спартак» к чемпионству.
«Зенит» постоянно фаворит, а вот «Спартак» не всегда является реальным претендентом, но в этом сезоне у них есть все шансы, как я ранее и говорил.
Да, есть «Краснодар», который тоже не стоит списывать со счетов, но мне кажется, что в конце сезона они могут посыпаться», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости