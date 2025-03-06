Александр Мостовой: «Матч «Спартака» и «Зенита» определит, кто станет чемпионом. «Краснодар» в конце сезона может посыпаться»

Александр Мостовой заявил, что чемпиона определит игра «Спартака» и «Зенита».

«Я думаю, что очный матч «Спартака» и «Зенита » определит, кто станет чемпионом. Вот уже там мы все реально поймем, готов ли «Спартак» к чемпионству.

«Зенит» постоянно фаворит, а вот «Спартак» не всегда является реальным претендентом, но в этом сезоне у них есть все шансы, как я ранее и говорил.

Да, есть «Краснодар », который тоже не стоит списывать со счетов, но мне кажется, что в конце сезона они могут посыпаться», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».