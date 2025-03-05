Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»
Михаил Галактионов высказался о покупках «Спартака» и «Зенита» зимой.
– Как вы реагировали на большие покупки «Спартака» и «Зенита»?
– Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег.
В рамках своих средств, что мы имеем, стараемся реализовать на максимум, – сказал главный тренер «Локомотива» Галактионов.
«Спартак» и «Зенит» потратили 2/3 денег всей РПЛ за зиму. Но рекордные закупки никогда не вели к титулам
А как дела у «Газпрома» и «Лукойла»? Не обременяют ли их «Зенит» и «Спартак»?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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