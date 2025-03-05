Галактионов о тратах «Спартака» и «Зенита»: «Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег»

Михаил Галактионов высказался о покупках «Спартака» и «Зенита» зимой.

– Как вы реагировали на большие покупки «Спартака» и «Зенита»?

– Хорошо живут! Если есть возможность у них, надо порадоваться за коллег.

В рамках своих средств, что мы имеем, стараемся реализовать на максимум, – сказал главный тренер «Локомотива » Галактионов .

«Спартак» и «Зенит» потратили 2/3 денег всей РПЛ за зиму. Но рекордные закупки никогда не вели к титулам

А как дела у «Газпрома» и «Лукойла»? Не обременяют ли их «Зенит» и «Спартак»?