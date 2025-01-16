«Ювентусу» нравятся Эдерсон, Скальвини и Ретеги из «Аталанты». Первый обойдется в 60 млн евро, последний – в 65+

«Ювентус» интересуется тремя футболистами «Аталанты».

По сведениям Corriere dello Sport, туринцам нравятся полузащитник Эдерсон Лоуренсо , защитник Джорджо Скальвини и форвард Матео Ретеги .

Ситуация с первым из них самая простая: бразилец не собирается продлевать контракт и хотел бы попробовать что-нибудь новое. Зимой его не продадут, однако летом это могло бы произойти. 25-летний футболист обойдется в 60 млн евро.

В случае со Скальвини, неясно, сколько он будет стоить. Два года назад «Аталанта » не продала защитника за 35 млн евро – им интересовались «Интер» и «ПСЖ».

Наконец, приобрести Ретеги будет сложнее всего, однако его все равно рассматривают как одного из возможных сменщиков Душана Влаховича, если тот покинет «Ювентус ». Заплатить за Матео придется не менее 65 млн евро, но «Аталанта» в любом случае вряд ли захочет его отпускать.