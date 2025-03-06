ЦСКА заявит Вильягру на 2-ю часть сезона. О подписании хавбека объявят сегодня (Иван Карпов)
Родриго Вильягра сможет сыграть за ЦСКА весной.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что юристы московской команды наконец сумели уладить все вопросы, касающиеся подготовки документов и взаимодействия с Ассоциацией футбола Аргентины. О подписании хавбека будет объявлено сегодня. Контракт рассчитан на 4 года.
«Ривер Плейт» получит 4 млн долларов и 50% прибыли от следующего трансфера игрока.
Вильягра ради перехода в ЦСКА расторг контракт с «Ривер Плейт» в январе. Хавбек уже вылетел в Москву на медосмотр
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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