ЦСКА заявит Вильягру на 2-ю часть сезона. О подписании хавбека объявят сегодня (Иван Карпов)

Родриго Вильягра сможет сыграть за ЦСКА весной.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что юристы московской команды наконец сумели уладить все вопросы, касающиеся подготовки документов и взаимодействия с Ассоциацией футбола Аргентины. О подписании хавбека будет объявлено сегодня. Контракт рассчитан на 4 года.

«Ривер Плейт» получит 4 млн долларов и 50% прибыли от следующего трансфера игрока.

Вильягра ради перехода в ЦСКА расторг контракт с «Ривер Плейт» в январе. Хавбек уже вылетел в Москву на медосмотр