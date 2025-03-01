Вильягра ради перехода в ЦСКА расторг контракт с «Ривер Плейт» в январе. Хавбек уже вылетел в Москву на медосмотр («Чемпионат»)
Родриго Вильягра скоро прибудет на медосмотр в ЦСКА.
«Чемпионат» сообщает, что полузащитник уже вылетел в Москву.
Подчеркивается, что 24-летний хавбек еще до 31 января расторг контракт с «Ривер Плейт» и за это остался должен клубу некую сумму. ЦСКА и аргентинский клуб вели переговоры по поводу компенсации и остановились на 5 млн евро.
Ранее стало известно, что Вильягра заключит с ЦСКА контракт по схеме «4+1», а армейцы получат 50% прав на новичка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости