Вильягра ради перехода в ЦСКА расторг контракт с «Ривер Плейт» в январе. Хавбек уже вылетел в Москву на медосмотр («Чемпионат»)

Родриго Вильягра скоро прибудет на медосмотр в ЦСКА.

«Чемпионат» сообщает , что полузащитник уже вылетел в Москву.

Подчеркивается, что 24-летний хавбек еще до 31 января расторг контракт с «Ривер Плейт » и за это остался должен клубу некую сумму. ЦСКА и аргентинский клуб вели переговоры по поводу компенсации и остановились на 5 млн евро.

Ранее стало известно , что Вильягра заключит с ЦСКА контракт по схеме «4+1», а армейцы получат 50% прав на новичка.