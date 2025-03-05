В ЦСКА не уверены, что оформят трансфер Вильягры. Хавбека могут подписать и оставить вне заявки до следующего сезона («Чемпионат»)

Трансфер Родриго Вильягры в ЦСКА может сорваться.

Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе не уверены, что смогут оформить трансфер 24-летнего полузащитника, несмотря на его прилет в Москву и успешное прохождение медосмотра.

Из-за юридических сложностей решение по сделке не принято. В среду должно состояться последнее совещание между представителями ЦСКА и игрока, на котором будет принято решение о дальнейших действиях.

Также существует вариант, при котором армейцы подпишут хавбека, но оставят его вне заявки до следующего сезона.

Ранее стало известно, что Вильягра еще до 31 января расторг контракт с «Ривер Плейт » и за это остался должен клубу некую сумму.