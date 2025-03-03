Вильягра прилетел в Москву на медосмотр перед трансфером в ЦСКА. Опорник расторг контракт с «Ривер Плейт»

Родриго Вильягра прилетел в Москву на медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Малинкин Парк».

Ранее стало известно, что 24-летний опорник еще до 31 января расторг контракт с «Ривер Плейт » и за это остался должен клубу некую сумму.

ЦСКА и клуб из Буэнос-Айреса вели переговоры по поводу компенсации и остановились на 5 млн евро.

Также сообщалось, что аргентинец заключит с ЦСКА контракт по схеме «4+1», а армейцы получат 50% прав на новичка.

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