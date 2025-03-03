Вильягра прилетел в Москву на медосмотр перед трансфером в ЦСКА. Опорник расторг контракт с «Ривер Плейт»
Родриго Вильягра прилетел в Москву на медосмотр перед трансфером в ЦСКА.
Об этом сообщает телеграм-канал «Малинкин Парк».
Ранее стало известно, что 24-летний опорник еще до 31 января расторг контракт с «Ривер Плейт» и за это остался должен клубу некую сумму.
ЦСКА и клуб из Буэнос-Айреса вели переговоры по поводу компенсации и остановились на 5 млн евро.
Также сообщалось, что аргентинец заключит с ЦСКА контракт по схеме «4+1», а армейцы получат 50% прав на новичка.
Фото: /t.me/malinkinpark/987
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Малинкин Парк»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости