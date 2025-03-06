Бензема поздравил «Реал» со 123-летием: «Лучший клуб мира. Да здравствует «Мадрид»!»

Карим Бензема поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.

Бывший форвард «сливочных», выступающий за «Аль-Иттихад », выложил в твиттере свое фото в футболке «Реала» с трофеем Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Лучшему клубу мира сегодня исполняется 123 года! Да здравствует «Мадрид »!» – написал Бензема .

Бензема выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год. В составе клуба француз стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и выиграл «Золотой мяч» в 2022 году.

Фото: x.com/Benzema