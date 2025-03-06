Бензема поздравил «Реал» со 123-летием: «Лучший клуб мира. Да здравствует «Мадрид»!»
Карим Бензема поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.
Бывший форвард «сливочных», выступающий за «Аль-Иттихад», выложил в твиттере свое фото в футболке «Реала» с трофеем Лиги чемпионов сезона-2021/22.
«Лучшему клубу мира сегодня исполняется 123 года! Да здравствует «Мадрид»!» – написал Бензема.
Бензема выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год. В составе клуба француз стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и выиграл «Золотой мяч» в 2022 году.
Фото: x.com/Benzema
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Карима Бензема
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