Роналду поздравил «Реал» со 123-летием, выложив фото с кубком ЛЧ: «Поздравляю всю семью мадридистов! Да здравствует «Мадрид»!»
Криштиану Роналду поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.
Экс-нападающий «сливочных» выложил свое фото в футболке «Мадрида» с трофеем Лиги чемпионов сезона-2015/16.
«123 года «Реалу». Поздравляю всю семью мадридистов! Да здравствует «Мадрид»!» – написал Роналду, играющий за «Аль-Наср».
Криштиану выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он выиграл 4 Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 голов за 438 матчей.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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