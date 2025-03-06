Роналду поздравил «Реал» со 123-летием, выложив фото с кубком ЛЧ: «Поздравляю всю семью мадридистов! Да здравствует «Мадрид»!»

Криштиану Роналду поздравил «Реал» со 123-летием в соцсетях.

Экс-нападающий «сливочных» выложил свое фото в футболке «Мадрида» с трофеем Лиги чемпионов сезона-2015/16.

«123 года «Реалу». Поздравляю всю семью мадридистов! Да здравствует «Мадрид »!» – написал Роналду , играющий за «Аль-Наср».

Криштиану выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он выиграл 4 Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 450 голов за 438 матчей.

Фото: x.com/Cristiano