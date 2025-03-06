«Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Брат Дорадо цитатой из Евангелия отреагировал на шум фанатов «Атлетико» во время минуты молчания перед дерби с «Реалом» в ЛЧ
Брат Хавьера Дорадо цитатой из Евангелия ответил на поведение фанатов «Атлетико».
Перед дерби 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» во вторник была объявлена минута молчания в память о Хавьере Дорадо – бывший игрок «Реала» скончался в возрасте 48 лет.
Фанаты «Атлетико» в этот момент начали свистеть и издавать шум, а болельщики «Реала» стали аплодировать в попытке заглушить их.
Брат Хавьера Дорадо, Хосе Антонио, опубликовал в соцсетях видео, на котором слышен шум фанатов «Атлетико», и подписал его цитатой из Евангелия от Луки, относящейся к словам Иисуса на кресте, когда тот просил о пощаде для тех, кто распинал его.
«Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят. Лука (23, 34).
Всем, кто не почтил минутой молчания, я желаю вечной жизни», – написал Хосе Антонио Дорадо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Razon
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