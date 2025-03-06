«Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Брат Дорадо цитатой из Евангелия отреагировал на шум фанатов «Атлетико» во время минуты молчания перед дерби с «Реалом» в ЛЧ

Брат Хавьера Дорадо цитатой из Евангелия ответил на поведение фанатов «Атлетико».

Перед дерби 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» во вторник была объявлена минута молчания в память о Хавьере Дорад о – бывший игрок «Реала» скончался в возрасте 48 лет.

Фанаты «Атлетико» в этот момент начали свистеть и издавать шум , а болельщики «Реала » стали аплодировать в попытке заглушить их.

Брат Хавьера Дорадо, Хосе Антонио, опубликовал в соцсетях видео, на котором слышен шум фанатов «Атлетико », и подписал его цитатой из Евангелия от Луки, относящейся к словам Иисуса на кресте, когда тот просил о пощаде для тех, кто распинал его.

«Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят. Лука (23, 34).

Всем, кто не почтил минутой молчания, я желаю вечной жизни», – написал Хосе Антонио Дорадо.