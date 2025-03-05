«Реал» хочет увеличить вместимость «Бернабеу» до 85 000 человек, чтобы повысить шансы обойти в борьбе за финал ЧМ-2030 «Камп Ноу» и марокканский стадион на 115 000 человек (Relevo)

«Реал» готов потратиться на увеличение вместимости «Сантьяго Бернабеу».

После реконструкции, завершившейся в 2023 году, на стадионе могут присутствовать 81 044 болельщика. Relevo утверждает, что мадридцы хотят приблизиться к 85 тысячам посетителей и изучают способы достижения этой цели.

«Реал» надеется выиграть борьбу за право принять финал ЧМ-2030 у «Камп Ноу » (ожидаемая вместимость после реконструкции – свыше 100 000 человек) и марокканской арены на 115 000 зрителей.

Подчеркивается, что в пользу «Сантьяго Бернабеу » могут сыграть раздвижная крыша, современное «360-градусное» табло и другие достоинства, а также то, что президент ФИФА Джанни Инфантино и глава «Реала» Флорентино Перес находятся в хороших отношениях.

«Бернабеу» – печатный станок «Реала» и Переса 💶💶💶