«Реал» хочет увеличить вместимость «Бернабеу» до 85 000 человек, чтобы повысить шансы обойти в борьбе за финал ЧМ-2030 «Камп Ноу» и марокканский стадион на 115 000 человек (Relevo)
«Реал» готов потратиться на увеличение вместимости «Сантьяго Бернабеу».
После реконструкции, завершившейся в 2023 году, на стадионе могут присутствовать 81 044 болельщика. Relevo утверждает, что мадридцы хотят приблизиться к 85 тысячам посетителей и изучают способы достижения этой цели.
«Реал» надеется выиграть борьбу за право принять финал ЧМ-2030 у «Камп Ноу» (ожидаемая вместимость после реконструкции – свыше 100 000 человек) и марокканской арены на 115 000 зрителей.
Подчеркивается, что в пользу «Сантьяго Бернабеу» могут сыграть раздвижная крыша, современное «360-градусное» табло и другие достоинства, а также то, что президент ФИФА Джанни Инфантино и глава «Реала» Флорентино Перес находятся в хороших отношениях.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости