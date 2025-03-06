Экс-судья Фернандес о неудалении Баррейро в матче с «Барсой» за фол на Иньиго: «Ненамеренное действие игрока «Бенфики» на уровне земли. Верное решение арбитра»
Экс-судья Павел Фернандес согласен с неудалением Леандро Баррейро в матче ЛЧ.
Вчера «Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, оставшись в меньшинстве после удаления Пау Кубарси на 22-й минуте.
В конце 1-го тайма Баррейро наступил на голень Иньиго Мартинесу, выбивавшему у него мяч в подкате. Главный судья матча Феликс Цвайер показал Баррейро желтую карточку, ВАР не стал приглашать арбитра к монитору.
«Игрок команды хозяев наступил на ногу баскскому защитнику.
Поскольку действие совершено на уровне земли и не является намеренным, это желтая карточка. Немецкий судья принял верное решение», – написал Фернандес в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павела Фернандеса
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