Экс-судья Фернандес о неудалении Баррейро в матче с «Барсой» за фол на Иньиго: «Ненамеренное действие игрока «Бенфики» на уровне земли. Верное решение арбитра»

Экс-судья Павел Фернандес согласен с неудалением Леандро Баррейро в матче ЛЧ.

Вчера «Барселона » обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов , оставшись в меньшинстве после удаления Пау Кубарси на 22-й минуте.

В конце 1-го тайма Баррейро наступил на голень Иньиго Мартинесу , выбивавшему у него мяч в подкате. Главный судья матча Феликс Цвайер показал Баррейро желтую карточку, ВАР не стал приглашать арбитра к монитору.

«Игрок команды хозяев наступил на ногу баскскому защитнику.

Поскольку действие совершено на уровне земли и не является намеренным, это желтая карточка. Немецкий судья принял верное решение», – написал Фернандес в твиттере.