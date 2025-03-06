  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Фернандес о неудалении Баррейро в матче с «Барсой» за фол на Иньиго: «Ненамеренное действие игрока «Бенфики» на уровне земли. Верное решение арбитра»
8

Экс-судья Фернандес о неудалении Баррейро в матче с «Барсой» за фол на Иньиго: «Ненамеренное действие игрока «Бенфики» на уровне земли. Верное решение арбитра»

Экс-судья Павел Фернандес согласен с неудалением Леандро Баррейро в матче ЛЧ.

Вчера «Барселона» обыграла «Бенфику» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, оставшись в меньшинстве после удаления Пау Кубарси на 22-й минуте.

В конце 1-го тайма Баррейро наступил на голень Иньиго Мартинесу, выбивавшему у него мяч в подкате. Главный судья матча Феликс Цвайер показал Баррейро желтую карточку, ВАР не стал приглашать арбитра к монитору.

«Игрок команды хозяев наступил на ногу баскскому защитнику.

Поскольку действие совершено на уровне земли и не является намеренным, это желтая карточка. Немецкий судья принял верное решение», – написал Фернандес в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павела Фернандеса
logoБарселона
logoБенфика
Павел Фернандес
logoЛа Лига
logoЛеандро Баррейро
соцсети
logoЛига чемпионов УЕФА
Феликс Цвайер
logoсудьи
logoИньиго Мартинес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Фернандес об удалении Кубарси: «Он сбивает Павлидиса, у которого есть все, чтобы забить. Арбитр понял все правильно»
21вчера, 10:28
Экс-арбитр Итурральде о наступе Баррейро на голень Иньиго: «Игрок «Бенфики» сразу поднял ногу. Безрассудное действие, очевидная желтая»
145 марта, 22:26
Главные новости
Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
16 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
32сегодня, 05:21
Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»
1346 минут назад
Скоулз о серии Хейлунда без голов из 19 игр: «У него и моментов-то нет. Он слишком много бегает. Иногда лучше просто стоять впереди, по центру»
26сегодня, 06:33
«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости
4сегодня, 06:10
«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)
6сегодня, 06:00
Месси пропустил 2-й матч подряд из-за перенапряжения мышц. У форварда «Интер Майами» 2+2 в 3 играх сезона
30сегодня, 04:37
«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых
26сегодня, 04:17
Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх
10сегодня, 03:59
«Интер Майами» без Месси обыграл «Кавальера» (2:0) в 1-м матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Суарес забил, у Бускетса пас на победный гол
3сегодня, 03:47
Ко всем новостям
Последние новости
Пьянич об изучении русского: «Понимаю уже гораздо больше, язык похож на балканские. Нужно еще чуть времени, но я продвигаюсь»
519 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Шабаб», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»
320 минут назад
Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»
232 минуты назад
Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»
8сегодня, 07:09
Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»
7сегодня, 06:55
«Локомотив» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
1сегодня, 06:43
Срджан Бабич: «Спартак» способен бороться за золото. С «Рубином» предстоит непростой матч»
6сегодня, 06:13
«Пари НН» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5сегодня, 05:45
Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Черноморца», «Сочи» сыграет с «Уралом» в воскресенье
1сегодня, 05:35
«Дзюба способен побить рекорд Кержакова уже в ближайшем матче — у «Крыльев» весь сезон большие проблемы в обороне». Булыкин о форварде «Акрона»
2сегодня, 05:04