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Андрей Мостовой о последних матчах «Зенита» в РПЛ: «Три домашних игры, два поражения и ничья – неутешительный результат. Нужно исправлять ситуацию»

Андрей Мостовой недоволен последними результатами «Зенита» в Мир РПЛ.

В первом матче после рестарта Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с ЦСКА (0:0). В трех последних турах чемпионата «Зенит» набрал лишь одно очко.

«Ощущения средние: мы играли дома, перед нами стояла задача победить. Мы и так закончили отрезок перед зимней паузой неудачно. В итоге у нас три домашних матча подряд, два поражения и одна ничья – неутешительный результат.

Настроение после матча было, мягко говоря, не очень хорошим. Нужно исправлять эту ситуацию, и я надеюсь, что в матче с «Факелом» мы сможем это сделать», – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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